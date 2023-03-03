الاحتلال يستولي على مركبتين لأسير محرر ووالد أسير محرر

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على مركبة الأسير المقدسي المحرر مهدي سياج على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن سياج عام 2018، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 33 شهرا.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة والد الأسير المحرر عبادة دنديس في منطقة باب الزاهرة بالقدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المقدسي عبادة نضال عبد الودود دنديس (27 عاما) من حي واد قدوم ببلدة سلوان، عام 2020، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 50 شهرًا.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد خطيب من بلدة حزما شمال القدس المحتلة، بعد قضائه 5 سنوات في معتقلات الاحتلال .