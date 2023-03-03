"برشلونة" يفوز على "الريال" في ملعبه ويضع قدما في النهائي

وطن: وضع برشلونة قدما في النهائي بفوز ثمين في مباراة الكلاسيكو على مضيفه ريال مدريد 1-صفر، الليلة، ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

ووقع ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في المحظور إذ أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ في الدقيقة 26.

وتقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل.