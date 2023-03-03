الاحتلال يطلق 9 من بين 10 مستوطنين أوقفهم ارتباطا بالاعتداءات الارهابية على حوارة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن معظم المستوطنين الذين اوقفتهم على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنون على أهالي قرية حوارة وممتلكاتهم، ليلة الأحد - الإثنين الماضية، في قرار صدر عن محكمة الاحتلال المركزية في القدس.

وأمرت محكمة الاحتلال بإطلاق سراح ثمانية من أصل 10 مستوطنين تم توقيفهم على خلفية الاعتداءات الارهابية في حوارة، علما ان المحكمة كانت اخلت سبيل مستوطن تاسع بادعاء أنه اعتقل بناء على "مذكرة توقيف خاطئة".

وفي سياق متصل، وفي ظل الضغوط الأميركية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة المستوطنين في بلدة حوارة

أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر اعتقال إداري بحق مستوطنين اثنين، ولكن تم اخلاء سبيل أحدهما مساء امس.

وأفاد مسؤول أمني رفيع بأن المستوطنَين اللذين صدرت بحقهما مذكرة اعتقال إداري، "خططا ونفذا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي"، المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنهما "على مستوى عالي واستثنائي من الخطورة"، ليتضح بذلك أن أجهزة أمن الاحتلال لم تعتقل حتى اللحظة أيا من الضالعين في هجمات المستوطنين الإرهابية في حوارة.

وفي تصريحات نفلتها هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري "خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهم في أعمال الشغب في حوارة"، ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن "تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول".

وعلى الرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين في حوارة وغيرها من بلدات وقرى نابلس، والتي يظهر في بعضها جليا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، فان اجهزة الاحتلال و جهات التحقيق تدعي بأن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، بزعم أنهم كانوا ملثمين، وأن جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".

وأمر الاعتقال الإداري الذي صدر لمدة أربعة أشهر بحق مستوطنين اثنين - شاب (20 عاما) وآخر (17 عاما)، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، جاء بتوصية من الشاباك، وبمصادقة وزير الأمن، غالانت.

وفي المقابلن واصلت قوات الاحتلال محاصرة بلدة حوارة وجددت امس اغلاقها حيث تمنع المواطنين من الخروج وفتح محالهم التجارية، فيما حول الجيش العديد من المباني لثكنات لجنوده.

(المصدر- عرب 48)