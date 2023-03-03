الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من عدة مناطق بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال عدة مواطنين خلال عمليات دهم نفذتها بمناطق مختلف من الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة بلدة سلواد بمحافظة رام الله واعتقلت كلا من:

- يوسف الغول حامد.

- ينال هيثم حامد.

- حسن الناطور حامد.

ومن مخيم قلنديا اعتقلت وحدة خاصة تابعة للاحتلال الشاب محمود أسعد الشوعاني بعد اقتحام مكان عمله في شارع القدس بمدينة البيرة، كما ذكر مركز قلنديا الاعلامي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الرياضي المقدسي أحمد أبو خديجة، وهو في طريق عودته إلى المنزل بعد ساعات من تتويج فريقه بلقب دوري المحترفين.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس اعتقلت قوات الاحتلال كلا من:

- فائق أحمد بني عودة (27 عاما)

- شاهين جلال بشارات (26 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عبد الرحمن حماد (21 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية.