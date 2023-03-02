الاحتلال يستولي على دراجة نارية لأسير محرر من القدس

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على دراجة نارية للأسير المحرر محمد زغير، من باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، في إطار استهداف الاحتلال للأسرى والأسرى المحررين وذويهم في القدس.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الفتى محمد خويص (15 عاما) من بلدة الطور شرق القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الفتى خويص في الحادي والعشرين من شباط الماضي.