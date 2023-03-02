إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين عند مدخلها الشرقي، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال ألقوا قنابل الغاز داخل مركبة متوقفة أمام أحد المحال التجارية، تعود للمواطن نضال أبو مويس، مما ألحق أضرارا مادية في المركبة.