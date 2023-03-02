الاحتلال يعيد إغلاق مداخل مدينة أريحا

وطن: أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إغلاق أريحا عبر فرض حواجزها العسكرية بمحيط المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق ثلاثة مداخل مؤدية إلى المدينة، وأعاقت حركة المركبات وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما تسبب بأزمات مرورية.

وأوضحت المصادر أن الحواجز العسكرية مقامة على كل من: المدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي (البوابة الصفراء)، والمدخل الشمالي.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن الأسرى الأشقاء: عبد الناصر شلون (55 عاما)، ومحمد شلون (47 عاما) ونجله صالح (24 عاما)، وعامر شلون (39 عاما)، فيما أبقت على اعتقال شقيقهم ماهر (44 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأشقاء شلون ونجل أحدهم، خلال عدوانها أمس الأربعاء على مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والذي أسفر عن استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) من المخيم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي.