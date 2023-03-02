إذا لم نستطع هدم الجدار… علينا النفاذ من الشقوق

كتب: هاني عرفات

لا زال جمال النسر ، ذو الاربعة والسبعون عاماً رهن الاعتقال الإداري الظالم، جمال يحمل الجنسية الاميركية ، معتل صحياً ويكاد يكون ضريراً. وهو لا يشكل تهديداً مباشراً في سنه هذا ووضعه الصحي بأي شكل لدولة الاحتلال، والتي على ما يبدو فقدت عقلها بعد أن فقدت توازنها أمام الصمود الاسطوري للفلسطينيين ، بعد أن ظنوا أنهم تمكنوا منه في ظل الانهيار والدمار العربي. وأصبحت تعتدي على الناس دون تمييز.

لكن هذا ليس موضوعنا اليوم ، موضوعنا يتعلق بضرورة تصحيح مفاهيم قديمة ، وحقوق لا يجب التهاون في تحصيلها، الزمن غير زمن وعلينا أن ندرس المتغيرات ونستفيد منها.

جواز السفر الأميركي يحمل تحذيراً لحامل الجواز على إحدى صفحاته الداخلية، مضمون التحذير يقول أن من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الاميركية وفي حال سفره الى تلك الدولة الاخرى فإنه يخضع لقوانين تلك الدولة وليس لقوانين الولايات المتحدة.

أنا شخصياً أظن وليس كل الظن إثم، أن هذا البند وضع خصيصاً للفلسطينيين الأميركان، حتى تعفي الادارات الاميركية نفسها من الدفاع عن مواطنيها من أصول فلسطينية، لكن هذا ليس مهماً الآن. المهم أن إسرائيل استفادت من إخلاء الطرف هذا أيما استفادة ، ولم تدخر جهدًا للتنكيل بهؤلاء أسوة بباقي أفراد الشعب الفلسطيني.

هذا الوضع الشاذ كان من الممكن استغلاله في وقت من الأوقات ، حينما كانت الضفة الغربية تخضع بالكامل للحكم العسكري الاسرائيلي المباشر، لكن منذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة في النهر.

بعد الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة ، وبعد أن أصبح الفلسطيني يحصل على جواز سفر فلسطيني ، فإنه قد أصبح أمراً واقعاً أن الأميركي من أصول فلسطينية والحاصل على جواز سفر فلسطيني ، هو من رعايا دولة فلسطين التي تتمتع باعتراف دولي كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة .

ماذا يعني هذا ؟ يعني أن اسرائيل ليست هي الدولة الثانية المنصوص عليها في التحذير الوارد في جواز السفر الأميركي، بل دولة فلسطين ، وعليه فإن أي إجراء تقوم به اسرائيل ضد الفلسطينيين الاميركان باطل يعتبر تعدياً على حقوق مواطن أميركي ، يستوجب تدخل بلاده للدفاع عنه.

اعرف ان البعض سوف يقفز الى العبارة المعروفة ، وان لا رجاء من الحكومات الاميركية عندما يتعلق الامر بإسرائيل، وهذا الاستنتاج في جزء منه صحيح، لكنه ليس صحيحاً بالمطلق، لأن لا شئ يأتي بالمجان ودون عناء، هذا الامر بحاجة لدراسته دراسة قانونية معمقة ، لجان المناصرة العاملة على الساحة الأميركية تحديداً هي الاولى بمتابعة هذا الموضوع، ولا ضير من إبقاء هذا المطلب ضمن القنوات الدبلوماسية أيضاً.

العمل مع وزارة الخارجية قد يتضمن وجوب قيامها بتعيين محامين للدفاع عن مواطنيها ، وهذا أضعف الايمان، عدا عن التدخل الدبلوماسي إذا أمكن ، وليس فقط في حالات الاعتقال بل في حال سرقة الأراضي أيضاً …

في ظل التراجعات والخيبات التي نعاني منها ، لا بد من التركيز على الهدف حتى لا نضل الطريق ، التصميم والمثابرة يجب أن تظل ديدن العاملين بالشأن العام. نعرف حجم التحديات والصعوبات ، وأن هناك حائطاً صلداً يعترض طريقنا، إن لم نستطع إزالته فعلينا أن ننفذ من الشقوق.