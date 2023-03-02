كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز في انتخابات جامعة الخليل

وطن: فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل بحصولها على 25 مقعداً .

وحصدت الكتلة الاسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس على 16 مقعداً .

وانطلقت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل، صباح اليوم الخميس.

وتنافست أربع كتل طلابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة، وهي: (كتلة الشبيبة الطلابية) التي تمثل حركة (فتح)، و(الكتلة الإسلامية) الإطار الطلابي لحركة (حماس)، وكتلة (تجمع اليسار) التي تخوض الانتخابات تحت اسم (وطن حر) وتضم الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية، إضافة لكتلة نضال الطلبة التي تمثل (جبهة النضال الشعبي).

وجاءت انتخابات اليوم في الجامعة بعد انقطاع استمر أربعة أعوام.

وبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع نحو 7500 طالب وطالبة يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع، لاختيار ممثلين عنهم لمجلس الطلبة الجديد.