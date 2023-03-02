"بال غاز" أول شركة في فلسطين تحصل على شهادة الجودة الفلسطينية في قطاع الخدمات

وطن: منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية شركة بال غاز للخدمات والتوزيع شهادة الجودة الفلسطينية وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية م.ف (15-1997) والمواصفة الدولية (ISO 29001-2020) والمواصفة (64/1997) المتعلقة بأنظمة الغاز المركزي في مجال تمديد وتشغيل وتزويد شبكات الغاز المسال لتكون بذلك أول شركة في فلسطين والوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة في قطاع الخدمات.

وجرت مراسم تسليم الشهادة بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس مجلس إدارة شركة بال غاز نمر عبد الواحد، وبمشاركة مدير عام المؤسسة المهندس حيدر حجة ومديرة دائرة الجودة المهندسة شروق مرقطن، ومدير عام الشركة المهندس عطية الرمحي وطاقم الإدارة التنفيذية بالشركة.

ويشكل حصول بال غاز على هذه الشهادة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؛ استكمالاً لنجاحات الشركة في هذا القطاع الحيوي ولتحقيق الجودة الشاملة في الخدمات التي تقدمها للسوق الفلسطيني من حيث كونها تحقق مبادئ السلامة العامة والاستخدام الأمثل وفق المعايير والمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية والدولية.

وقال الوزير العسيلي خلال مراسم التسليم: "اليوم نحتفي بحصول شركة بال غاز على هذه الشهادة التي تعتبر معياراً مهماً ودليلاً واضحاً لتطور الشركات الفلسطينية وارتقائها، ونجاح الشركة بمطابقة المعايير والمواصفات يؤكد على الجهود المبذولة من إدارتها في سبيل تقديم الخدمات المُثلى للجمهور الفلسطيني".

ودعا الوزير كافة المنشآت والمصالح التجارية الفلسطيني للتقدم بطلبات والحصول على شهادات الجودة في كل القطاعات العاملة، معتبراً أن هذه الشهادات تعبر عن جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه المنشآت.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس مجلس إدارة الشركة نمر عبد الواحد: "الحصول على هذه الشهادة من مؤسسة المواصفات والمقاييس يعزز ثقة المواطن الفلسطيني بالخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية الرائدة في القطاعات المختلفة وبقدرتها على التطور وتحفيز الشركات الأخرى لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين".

وأضاف "بال غاز تسعى لتحقيق المعايير والمواصفات العالمية الرائدة والتي تحافظ على مبادئ السلامة العامة وتقدم أفضل الخدمات في هذا القطاع الهام للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، وهذه الشهادة التي تميزت الشركة بالحصول عليها لتكون الأولى والوحيدة في فلسطين في قطاع الخدمات؛ تأتي ضمن استراتيجيتنا في بال غاز التي نهدف من خلالها لتطوير هذا القطاع والارتقاء به".

ومن الجدير بالذكر أن شركة بال غاز تعد رائدة الشركات المزودة لخدمات الغاز النوعية في فلسطين، وأكبر منفذ لمشاريع شبكات وأنظمة تزويد الغاز المسال لكبرى الشركات والمؤسسات والمنشآت في مختلف القطاعات، حيث عززت الشركة شمولية خدمـاتـهـا لـتشـمـل القـطـاعـات التـجـاريـة والصـنـاعية والـزراعـيـة والسـكنـيـة، وكانت بال غاز تأسست عام 1996 كشركة خاصة لتعبئة اسطوانات الغاز في مناطق شمال الضفة الغربية، قبل أن تتوسع في أعمالها لاحقاً عبر إدخال خدمات تزويد المجمعات السكنية ومختلف المنشآت بالغاز المركزي.

