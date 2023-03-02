4 كتل تتنافس على مقاعد مجلس الطلبة بجامعة الخليل

وطن: انطلقت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل، صباح اليوم الخميس.

وتتنافس أربع كتل طلابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة، وهي: (كتلة الشبيبة الطلابية) التي تمثل حركة (فتح)، و(الكتلة الإسلامية) الإطار الطلابي لحركة (حماس)، وكتلة (تجمع اليسار) التي تخوض الانتخابات تحت اسم (وطن حر) وتضم الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية، إضافة لكتلة نضال الطلبة التي تمثل (جبهة النضال الشعبي).

وجاءت انتخابات اليوم في الجامعة بعد انقطاع استمر أربعة أعوام.

وبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع نحو 7500 طالب وطالبة يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع، لاختيار ممثلين عنهم لمجلس الطلبة الجديد.

وكانت الكتل الطلابية نفذت دعايتها الانتخابية، أمس الأربعاء، في ملعب الجامعة، وسط احتدام المنافسة بين الكتلة الإسلامية التابعة لحماس، والشبيبة الطلابية التابعة لفتح، وكتلة تجمع اليسار، وكتلة جبهة النضال الشعبي.

وتنبع أهمية الانتخابات الطلابية في جامعة الخليل لهذا العام، نظرا لأن آخر انتخابات كانت جرت قبل اربع سنوات، في العام 2019.

وتحظى انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية بمتابعة من أعلى المستويات السياسية والفصائلية، كونها تعبّر عن توجهات الشارع الفلسطيني وقدرته على إجراء انتخابات نزيهة من عدمها.