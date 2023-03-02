جمعية البنوك و" UNIDO" تنظمان ورشة عمل حول "التمويل الأخضر للقطاع الصناعي"

وطن: نظمت جمعية البنوك في فلسطين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO" ورشة عمل توعوية حول التمويل الأخضر للقطاع الصناعي ضمن مشروع SwitchMed، وذلك بحضور مدير عام الجمعية بشار ياسين، والمهندس فلاديمير دوبس المستشار الفني للمشروع الإقليمي SwitchMed، والمهندس سعيد دويكات المنسق الوطني لـ UNIDO"" في فلسطين للمشروع الإقليمي SwitchMed، وممثلون عن البنوك العاملة في فلسطين.

وخلال الورشة قدم المهندسان فلاديمير دوبس، وسعيد دويكات، عرضاً حول الفرص المتاحة والأدوات الدولية المتبعة لدعم استدامة الشركات الصناعية من خلال تطبيق منهجية كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد بالإضافة على كفاءة الطاقة الكهربائية والحرارية داخل الشركات الصناعية وإعادة تدوير الموارد والمياه العادمة.

واكد بشار ياسين على أهمية الورشة كونها تشجع على الاستثمار والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.