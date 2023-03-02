فصائل منظمة التحرير تنظّم زيارة تضامنية مع شبكة وطن الإعلامية

وطن: نظّم وفد من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية، زيارة تضامنية لشبكة وطن الإعلامية، عقب اقتحامها من قبل الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، ومنع مؤتمر صحفي للمؤتمر الشعبي 14 مليون حول الانتخابات والقضايا الداخلية والوطنية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إن الاعتداء على شبكة وطن الإعلامية هو اعتداء على الحريات العامة والصحفية، التي كفلها القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال التي تنظم الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني. مؤكدا وقوفهم إلى جانب الشبكة فيما تتعرض له من اعتداءات ومحاولة تضييق على عملها.

وأثنى رباح على دور شبكة وطن كمنبر وطني ديمقراطي حر يتسع للتعددية الوطنية.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين، على ضرورة احترام الحريات. مؤكدا وقوف القوى الوطنية إلى جانب الشبكة، ومشيدا بدروها في تغطية القضايا الاجتماعية والوطنية لشعبنا، ومنبرا للقوى الوطنية والديمقراطية.

من جهته، اعتبر عضو الهيئة القيادية في حركة المبادرة الوطنية فادي البرغوثي أن ما جرى من اقتحام لشبكة وطن الإعلامية، يأتي كجزء مما يحدث في الوطن من تغول على الحريات العامة. مشيرا إلى أن الاعتداء على الحريات من قبل الأجهزة الأمنية يفاقم معاناة شعبنا الواقع تحت عدوان الاحتلال.

وأوكد على ضرورة الوقوف إلى جانب "وطن" والمؤسسات الوطنية الأخرى وحمايتها، لأنها بُنيت بنضال شعبنا.

بدورها، أكدت إدارة شبكة وطن على أنها لن تتراجع عن دورها في تعزيز حرية العمل الإعلامي وتقديم محتوى إعلامي وطني يحترم نضالات شعبنا.