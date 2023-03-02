الجامعة العربية الأمريكية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج بكالوريوس التمريض

رام الله - وطن: حصلت كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية على الاعتماد الأولي الأمريكي لبرنامج بكالوريوس التمريض من الهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية NLN CNEANational League for Nursing Commission for Nursing Education Accreditation)).

وبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، الجامعة العربية الأمريكية بشكل عام وكلية التمريض بشكل خاص على الاعتماد الأمريكي الذي جاء نتيجة العمل الجاد بالإضافة الى المجهود الذي بذل من قبل إدارة الكلية والكادر الأكاديمي والإداري خلال السنوات الماضية، مثمنا دور إدارة الجامعة، وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري على دعمهم المتواصل.

وأوضح أنه تم الحصول على الاعتماد الأمريكي نتيجة وجود المؤهلات للتقدم للاعتمادات العالمية، أهمها توفر البيئة التعليمية المناسبة والمميزة، ووسائل التعليم المتقدمة التي تواكب التكنولوجيا وكل ما هو جديد في مجال التمريض، ووجود أعضاء هيئة تدريسية مدربة ومؤهلة ومتميزة أكاديميا وبحثياً.

وأكد الأستاذ الدكتور آسيا على سعي كلية التمريض، وطاقمها للعمل والحصول على الاعتماد الأمريكي النهائي لبرنامج بكالوريوس التمريض، والذي يلبي التطلعات التي تسعى لها إدارة الجامعة في جودة ومخرجات التعليم بما ينعكس على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.