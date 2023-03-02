موقع عبري: "كتيبة طولكرم" تُكمل مثلث الرعب في شمال الضفة

وطن: قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، اليوم الخميس، في مقال له على "موقع نيوز1 العبري" بأن دائرة العمليات والمجموعات المسلحة تتسع يوماً بعد يوم في مناطق الضفة الغربية، ووصلت إلى مدينة طولكرم.

وأشار بن مناحيم الى أنه مضى أكثر من عام منذ أن بدأت المجموعات المسلحة الفلسطينية بالظهور في شمال الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات إطلاق نار على جنود جيش الاحتلال والمستوطنين لافتا الى ان مجموعة جديدة اعلنت هذا الاسبوع نشأتها في مدينة طولكرم.

وتحمل المجموعة الجديدة المسلحة اسم "كتيبة طولكرم" وجاء إنشاءها عقب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس بتاريخ 22 شباط ، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينياً بعضهم مسلحين بمجموعة "عرين الأسود".

ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أن المجموعة الجديدة أعلنت عن تنفيذها عمليتي إطلاق نار إحداهما استهدفت مستوطنة "أفني حيفتس" شرقي مدينة طولكرم والأخرى نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الكتيبة تشكلت تخليدا لذكرى رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في بداية الانتفاضة الثانية.

وأكد بن مناحيم أن دخول مدينة طولكرم إلى دائرة المدن المسلحة في شمال الضفة يعتبر تطورا خطيرا للغاية، وبذلك تكمل المجموعات المسلحة ماوصفه "مثلث الخوف والرعب" (جنين ونابلس وطولكرم)، ويتم تنسيق السيطرة الأمنية في المدن بين "عرين الأسود" و "كتيبة جنين" و "كتيبة طولكرم" بعيدا عن السلطة الفلسطينية التي لم تعد عاملا مؤثرا في المنطقة، حسب قوله.

وبين الكاتب إن إنشاء "كتيبة طولكرم" هو علامة أخرى على ضعف السلطة الفلسطينية شمال الضفة والمؤشرات تظهر أن السلطة الفلسطينية مستمرة في عملية الضعف، وتعتبر مقلقة للغاية، والواقع يشير إلى تخلي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن السيطرة الأمنية للسلطة في شمال الضفة الغربية.

وأوضح أن المجموعات المسلحة أدركت الفراغ الأمني وحقيقة أن رئيس السلطة غير معني بالصراع الداخلي معهم، والواقع الأمني ​​الجديد الذي تم إنشاؤه في شمال الضفة الغربية يمثل تحديًا للسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" موضحاً أن السلطة الفلسطينية لم تبدأ بعد في تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة التي صاغها الجنرال الأمريكي مايك فنزل ، ولم يتم تجنيد أفراد أمن جدد حتى الآن.

ونبه إلى أن شبح المجموعات المسلحة يستمر في النمو في شمال الضفة، فيما تواصل تنفيذ المزيد من العمليات، ولن تتمكن "إسرائيل" من قبول الوضع الجديد وسيتعين عليها التصرف وإلا ستصل العمليات إلى "داخل العمق الإسرائيلي".

وقال مسؤولون أمنيون كبار بانه يتوجب على المستوى السياسي أن يتخذ قراراً بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية لأنه من المستحيل الجلوس وانتظار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبدأ محاربة “الإرهاب”، وان التردد الإسرائيلي يفسر من قبل المجموعات المسلحة على أنه ضعف.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)