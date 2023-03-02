"الديمقراطية" تدين اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر شبكة وطن الإعلامية

وطن: أصدرت الجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين بيانا أدانت فيه اقتحام أجهزة الأمن الفلسطيني أمس الأربعاء، لمقر شبكة وطن الإعلامية، وقالت فيه ” أنها تنظر بخطورة بالغة وتعتبره تعديا ومساسا بحرية التعبير وحرية العمل الصحفي التي هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وأن الانتقاص من هذه الحقوق ووضع قيود عليها يعد انتهاكا للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن "هذه التعديات على الحقوق الأساسية للعمل الصحفي والإعلامي ، تأتي في وقت تشتد فيه الهجمة العنصرية من قبل دولة الإحتلال وعصابات المستوطنين عل شعبنا وأهلنا في مختلف المحافظات وآخرها نابلس وأريحا ، وبدلا من صيانة وتمتين الجبهة الداخلية ما زالت السلطة والأجهزة الأمنية تواصل تعدياتها على المواطنين وتقوم بالاعتقالات السياسية التي طالما أدناها ، ونعتبرها تأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية".

وختمت الديمقراطية بيانها بـ"المطالبة بمحاسبة أجهزة الأمن التي اقترفت جريمة الاقتحام هذه، والتوقف عن هذه الممارسات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والتي منن شأنها أن تحرف البوصلة عن مقاومة الاحتلال المتصاعدة".