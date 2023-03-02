الخارجية تدعو الولايات المتحدة لاعتقال مستوطن حرض على حرق بلدة "حوارة"

وطن: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين ، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن وذلك على خلفية دعوته لحرق بلدة فلسطينية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنها "تطالب الإدارة الأمريكية باعتقال الإرهابي الفاشي دافيد بن تصيون نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب الدعوة الأصلية لحرق حوارة (في نابلس) ومحيها عن الوجود".

واعتبرت الوزارة، أنه "بدلا من مطالبة الإدارة الأمريكية من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالاعتذار عن تصريحات (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش المقززة والإرهابية، وجب على الإدارة الأمريكية اعتقال الصاحب الأصلي لتلك الدعوة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت مساء أمس تصريحات سموتريتش التي قال فيها إنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود”، ووصفتها أنها “مقززة وتدعو للعنف".

وجاء ذلك بعد تصريح سموتريتش أنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس الأفراد"، في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا البلدة يوم الأحد الماضي.