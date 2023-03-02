"مدى" يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين في مقر شبكة وطن الإعلامية

وطن: أدان مركز اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عدد من الصحفيين أثناء تواجدهم في مقر شبكة وطن الإعلامية في مدينة رام الله لتغطية وقائع مؤتمر صحفي كان من المقرر انعقاده في مقر التلفزيون يوم أمس الأربعاء.

وكانت مجموعة من عناصر الأمن الفلسطيني بالزي المدني قد اعتدت على مجموعة من الصحفيين/ات ومنعتهم من ممارسة عمالهم وتغطية المؤتمر الصحفي للتحالف الشعبي "14 مليون"، الذي كان من المقرر أن يقوم بتوقيع عريضة من 150 شخصية وطنية فلسطينية للمطالبة بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

واستنكر مركز مدى هذا التعدي غير المبرر على الصحفيين/ات والذي هو تعدي أساساً على حرية الرأي التعبير وعلى العمل الإعلامي ككل، كما انه يخالف القوانين التي تكفل حرية التعبير وحرية العمل الصحفي.

وقال المركز في بيان له، الخميس، إنه "ينظر مدى بعين القلق لمثل هذه الانتهاكات التي تُرتكب من قبل عناصر يفترض وقوفهم بجانب الصحفيين ومساندتهم لا تعطيل عملهم والتعدي عليه، وهم الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال يوميا لتقل الحقائق وتوثيقها".

وطالب مركز مدى بكف الأيدي عن الصحفيين/ات، كما يطالب كافة الجهات الرسمية بتوفير الحماية للصحفيين وتيسير عملهم المكفول بموجب القوانين الداخلية الفلسطينية قبل ان يكون مكفول بموجب القوانين الدولية.