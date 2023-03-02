3 إصابات خطيرة لأطفال بحادث سير في مخيم شعفاط

وطن: أصيب ثلاثة أطفال بجروح حرجة، صباح اليوم الخميس، في حادث "دعس" بمخيم شعفاط للاجئين، شمال شرقي مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مركبة فلسطينية "دهست بالخطأ" ثلاثة أطفال، صباح اليوم خلال توجههم لإحدى مدارس شعفاط.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في القدس، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات "خطيرة جدًا" لأطفال بسبب حادث دهس في مخيم شعفاط، وسلّمت الطواقم الإصابات لوحدات العناية المكثفة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على حاجز مخيم شعفاط، ونقلت للمستشفيات لتلقي العلاج.