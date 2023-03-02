وزير الزراعة يزور عددًا من المؤسسات الزراعية في غزة

وطن: التقى وزير الزراعة رياض عطاري في إطار جولته المتواصلة للمحافظات الجنوبية عددًا من المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في القطاع الزراعي، بدأها بزيارة مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود - اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع حيث وضعه رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع بعمل الادارة العامة وإنجازاتها وكذلك ما يمكن للحكومة الفلسطينية أن تقدمه في إطار التسهيل على أبناء شعبنا من خلال عمل اللجنة الرئاسية.



ومن ثم قام الوزير عطاري يرافقة مدير البرامج في منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة الدكتور عزام صالح بزيارة لجمعية التوفيق لصيادي الاسماك الحاضن والمشغل لمشروع الاقفاص السمكية المنفذ من قبل منظمة الفاو وبإشراف وزارة الزراعة، حيث أستمع معاليه لمطالب الجمعية والصيادين وأهمها صيانة المراكب وتوفير أدوات الصيد وتوفير بنية تحتية للميناء والصيادين ومن ثم قام بزيارة الميناء وسوق المزاد، حيث أعلن معاليه من هناك عن مشروع جديد يستهدف قطاع الأسماك والصيد البحري وشمول برنامج الحكومة الفلسطينية للمساعدات الزراعية الممول من الإتحاد الأوروبي قطاع الأسماك.

كما وزار الوزير جمعية رجال الأعمال الفلسطينية حيث كان في إستقباله أحمد أبو عيده وعدد من رؤساء الغرف التجارية وجمع كبير من رجال الأعمال، حيث جرى نقاش معمق حول القضايا الزراعية وهموم رجال الأعمال في غزه ووعد الوزير بتقديم كل الدعم الحكومي الممكن لتذليل كل الصعاب وتعزيز التجارة البينية بين شقي الوطن.

وأكد عطاري على أهمية هذه اللقاءات وخاصة في المحافظات الجنوبية لما لها من أهمية في تعزيز القطاع الزراعي وتطويره وتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي وتوسيع قاعدة الانتاج، وشدد على أن الحكومة الفلسطينية وبرامجها لكافة محافظات الوطن وأن الحكومة ستستمر في وضع الميزانيات التطويرية لخلق الحلول اللازمة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.