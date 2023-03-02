الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات

وطن: تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الخميس حارا نسبيا وجافا، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ًوالبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل تسود أجواء خماسينية، حيث يكون الجو حارا وجافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 15 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.