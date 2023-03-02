(محدث).. الاحتلال يشن حملة اعتقلات ومداهمات في الضفة
02.03.2023 05:54 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة مداهمات واعتقلات في الضفة تركزت في مدينة القدس.
وطالت هذه الحملة التالية اسماؤهم:
- احمد الطويل - سلوان/ القدس
-مصعب زاهدة - سلوان/ القدس
- أويس العوري من بلدة كفر عقب/القدس
- سامي أبو غالية- العيزرية/ القدس
-حسام فرعون- العيزرية
- لؤي رؤوف- العيزرية
- موسى زهران- بلدة بدو/القدس
-محمد حميدان- بلدة بدو/ القدس.
- حمد الله صبيح -بلدة الخضر/ بيت لحم
- محسن حمامرة - جبع/ جنين
- عبد الرحيم شتيوي - جبع/ جنين
- انس تركمان - حي السويطات/ جنين
- سيف تركمان- حي السويطات/ جنين