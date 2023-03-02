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وطن الأخبار فلسطيني

(محدث).. الاحتلال يشن حملة اعتقلات ومداهمات في الضفة

02.03.2023 05:54 AM
(محدث).. الاحتلال يشن حملة اعتقلات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة مداهمات واعتقلات في الضفة تركزت في مدينة القدس.

وطالت هذه الحملة  التالية اسماؤهم:

- احمد الطويل - سلوان/ القدس

-مصعب زاهدة - سلوان/ القدس

- أويس العوري من بلدة كفر عقب/القدس

- سامي أبو غالية- العيزرية/ القدس

-حسام فرعون- العيزرية

- لؤي رؤوف- العيزرية

- موسى زهران- بلدة بدو/القدس

-محمد حميدان- بلدة بدو/ القدس.

- حمد الله صبيح -بلدة الخضر/ بيت لحم

- محسن حمامرة - جبع/ جنين

- عبد الرحيم شتيوي - جبع/ جنين

- انس تركمان - حي السويطات/ جنين

- سيف تركمان- حي السويطات/ جنين

 

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