الائتلاف التقدمي الديمقراطي يدين اقتحام الاجهزة الامنية لمقر شبكة وطن

وطن: ادان الائتلاف التقدمي الديمقراطي مداهمة اجهزة الامن الفلسطينية مقر شبكة وطن الإعلامية.

وقال الائتلاف في بيان وصل وطن نسخة عنه ان هذا السلوك يعتبر منافيا للأعراف الديمقراطية في وقت يعاني شعبنا من جرائم الاحتلال وفاشيته في القدس وحواره وجنين ونابلس وعقبة جبر ومختلف المدن والبلدات الفلسطينية وكذلك ضد الاسرى البواسل".

وقال الائتلاف "بدلا من تعظيم دور الاعلام الديمقراطي الذي لعب ويلعب دورا مميزا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية، وعن حرية التعبير، قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمداهمة مقر شبكة وطن الاعلامية واعتدت على الصحفيين في الوقت الذي كان مقررا عقد مؤتمرا صحفيا يطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية".

وقال الائتلاف "اننا نستهجن قيام الأجهزة بهذا الاجراء التعسفي ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن قرار المداهمة حتى لا يتكرر مثل هدا الاجراء المتعمد لخنق حرية التعبير"