قطع طرق ووقف قطارات ومواجهات بين شرطة الاحتلال ومعارضين لنتنياهو

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين معارضين لحكومة بنيامين نتنياهو، وقوات شرطة الاحتلال، استخدمت فيها قنابل صوتية، وأصيب فيها عشرات المستوطنين خلال محاولات تفريقهم بمدافع المياه.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان مقتضب إنها "تعمل على تفريق المحتجين من خلال استخدام وسائل مختلفة".

ودارت أشد المواجهات بين المستوطنين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية وإغلاقها أمام حركة المرور.

وردا على استخدام الشرطة القوة ضدهم، فقد جلس مستوطنون وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهرا بعنف شديد، من أجل السيطرة عليه وتقييده.

ومنع متظاهرون من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.

وتظاهر مئات المستوطنين عند مجمع شركات هايتك جنوب مدينة حيفا، ونظم المئات مسيرة احتجاجيه من جامعة بن غوريون في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.

وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، وقالوا إن "الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، اليوم، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية"، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات التابع للشرطة.

وأعلن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، دعمه للشرطة وقال: "أدعم استخدام أفراد شرطة إسرائيل وسائل من أجل تفريق الفوضويين الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شبكة شوارع أيالون"، كما أنهم هتفوا ضد قوات الشرطة بنعتها بـ"شرطة بن غفير".

وزعم بن غفير أن المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع المظاهرات أكدوا أن شيئا من هذا لم يحدث.

