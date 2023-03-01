غانتس: سموتريتش يريد نكبة أخرى بواسطة ميليشيا مستوطنين

وطن: هاجم وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الوزير الحالي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه يدعم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن سموتريتش "يريد نكبة أخرى".

وقال غانتس لراديو الجيش: "سموتريتش يريد التسبب في نكبة فلسطينية أخرى.. التصعيد بالنسبة له أمر مرغوب فيه."

وتابع بأنه "منزعج" من الدعم الذي تلقاه المستوطنون الذين اجتاحوا بلدة حوارة ، واصفا إياهم بأنهم "ميليشيا بدعم من بعض شخصيات التحالف الحكومي".

على جانب آخر، وجّهت النائبة العامة غالي باهراف-ميارا، الأربعاء، الشرطة بالتحقيق مع النائب بالكنيست "تسفيكا فوغل"، بشبهة التحريض على الإرهاب بعد قوله إنه يريد رؤية بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية محترقة.

وقالت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن النائبة العامة وجهت بالتحقيق مع فوغل، من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير.

وأضافت القناة أن الشرطة ستحقق مع فوغل للاشتباه بقيامه "بالتحريض على الإرهاب"، بعد تصريحات أدلى بها في أعقاب هجمات شنّها مستوطنون على حوارة.

والإثنين قال فوغل في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حوارة محترقة ومحاصرة، هذا بالضبط ما أريد أن أراه".

من جانبه، اتهم بن غفير النائبة العامة بـ "الكيل بمكيالين" في التعامل مع اليسار واليمين، وقال إن ذلك "دليل واضح على ضرورة الإصلاح"، وفق ما نقلت "كان".