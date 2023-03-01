الهيئة المستقلة تستنكر اقتحام مقر "وطن" ومنع عقد مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي

وطن: استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اقتحام أفراد من جهاز الأمن مقر وطن بمدينة رام الله، ومنعهم ممثلين عن التحالف الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن عريضة موقعه من قبل 150 شخصية فلسطينية في الوطن والشتات، تتضمن مجموعة من المطالب منها إجراء الانتخابات والتحلل من اتفاقية أوسلون مشيرة الى ان اقتحام مقر "وطن" تم بعد وقوع عمليات تدافع في محاولة من قبل أفراد الأمن منع دخول الصحفيين للمقر.

وقالت الهيئة في بيان لها انه ووفقا لمتابعتها فقد توجه أعضاء المؤتمر لمقر تلفزيون وطن، بعد منعهم من عقد مؤتمرهم الصحفي في مقر المؤتمر الشعبي الواقع في منطقة المصيون بمدينة رام الله، وانه "عند الساعة التاسعة والنصف تواجد أفراد الأمن في محيط ومدخل العمارة التي يتواجد بها مقر المؤتمر ومنعوا أعضاءه والمشاركين من الدخول".

وقالت الهيئة في بيانها بأن "منع أفراد الأمن عقد لقاء في قاعة مغلقة وحرمان ممثلي المؤتمر الشعبي من عقد لقائهم ومؤتمرهم الصحفي، يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية (المادة 19 من القانون الأساسي)، وانتهاكاً لحقهم في المشاركة السياسية، وفي عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة أو حتى إشعارها بالاجتماع (المادة 26 من القانون الأساسي)".

وطالبت الهيئة مجدداً أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، مشيرة الى ان "الاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، ويتعارض مع التزامات دولة فلسطين المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".