"بنك فلسطين" يطلق حملة لتأجيل الأقساط خلال الشهر الفضيل والأعياد

وطن: أطلق بنك فلسطين، حملة لعملائه من موظفي القطاع العام والخاص، تهدف إلى تأجيل كافة أنواع القروض، باستثناء قروض السيارات، القروض الجامعية، وذلك بمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل والأعياد المباركة، حيث ستتيح الحملة إمكانية تأجيل أقساطهم الشهرية من شهر إلى 3 شهور من دون عمولات، ولمرة واحدة خلال فترة الحملة.

وبهذه المناسبة توجه السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين بالتهنئة كافة العملاء، وأبناء شعبنا وأهلنا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والأعياد، مشيراً أن هذه الحملة تأتي في سياق استراتيجية البنك التي دأب على تنفيذها منذ سنوات طويلة، للمساهمة في التخفيف على عملائه من الأعباء الاقتصادية، والتسهيل عليهم للوفاء بالتزاماتهم خلال فترة الشهر الفضيل وعيدي الفطر والأضحى.

بدوره أوضح سليم الهودلي مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين أن هذه الحملة تأتي تكريساً لالتزام البنك بتقديم أفضل الحملات والعروض لصالح عملائه، وإتاحة الفرصة أمامهم للتمتع بخيارات متنوعة، وخدمات استثنائية مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية خلال الشهر الفضيل والأعياد التي تكثر فيه الالتزامات المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية.

وأضاف الهودلي أن الحملة ستبدأ في الأول من آذار وتنتهي مع نهاية عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن بنك فسطين سيواصل إطلاق المزيد من الحملات، البرامج المختلفة تقديراً لعملائه، بهدف تلبية تطلعاتهم وكافة احتياجاتهم المصرفية، بما يساهم في تحقيق الشمولي المالي.