حزب الشعب يستنكر اقتحام شبكة (وطن) الإعلامية ومنع عقد مؤتمر صحفي

وطن:أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لاقتحام قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ صباح اليوم الاربعاء؛ لمقر شبكة (وطن) الإعلامية؛ ومنعها عقد مؤتمر صحفي فيها لعدد من الشخصيات الوطنية.

واعتبر حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة عنه عملية الاقتحام لمقر الشبكة الإعلامية المذكور ومنع عقد المؤتمر الصحفي؛ انتهاكا صارخا للقانون الأساسي ولكل الحقوق والحريات الديمقراطية لشعبنا؛ بما في ذلك لحرية الصحافة والرأي والتعبير.

وطالب حزب الشعب الحكومة وأجهزتها؛ بالكف الفوري عن هذه الانتهاكات وكل الممارسات التي تمس حقوق وحريات المواطنين؛ والعمل على حمايتها وتعزيز سيادة القانون .