بعد اقتحام الأجهزة الأمنية مقر "وطن".. حقوقيون وصحفيون يتساءلون: أين واقع النزاهة في قطاع الأمن؟

وطن: تساءل مشاركون في مؤتمر "واقع النزاهة في قطاع الأمن" الذي عقد اليوم الأربعاء في البيرة، عن مدى توفر تلك النزاهة لدى الأجهزة الأمنية واحتكامها للقانون.

وقال أبي العابودي المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء خلال مداخلته، إن النزاهة في قطاع الامن تمس الجميع، كون أن عناصر الأمن والأجهزة الأمنية تمول من الخزينة العامة ومن المفترض أن تكون مرجعياتهم هيئات منتخبة. مضيفا: للأسف ما يحصل بأن عناصر الأمن يخرجون عن الالتزام بالقانون.

وأشار إلى أن الاجتماعات العامة في القاعات المغلقة لا تحتاج لأي إذن أو ترخيص. متسائلا: بأي حق يتم منع انعقاد المؤتمر الشعبي 14 مليون.

وقال: نحن في مركز بيسان نتحدث عن قمع الاحتلال والمناصرة القضية في الخارج، لكن في المقابل يتم الحديث معنا في الخارج انه لا يوجد لدينا انتخابات ويوجد لدينا قمع داخلي من قبل الامن الفلسطيني.

من جانبها، قال الصحفية أسماء هريش، خلال مداخلتها في المؤتمر، إنه كان من المقرر انعقاد المؤتمر الشعبي حيث تم منع عقد المؤتمر ومنع الصحفيين من الدخول، وبعد الإعلان عن عقده في مقر شبكة وطن الإعلامية تمت محاصرتها ومنع انعقاد المؤتمر فيها. مضيفة: سؤال يراودنا بشكل متكرر، اين واقع النزاهة في قطاع الامن الفلسطيني؟!

واعتبر المشارك في المؤتمر مأمون عتيلي خلال مداخلته، أن اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر شبكة وطن الإعلامية، لا يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.