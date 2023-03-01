قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر وتعتقل شابا بعد اصابته بجروح خطيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم مخيم عقبة جبر ، في محافظة اريحا المحاصرة لليوم الثالث على التوالي، واعتقلت شابا بعد ان اصابته بجروح خطيرة.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، وان الجيش حاصر احد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب المصاب بحالة خطيرة بمنطقة الصدر، وبعد أن منعت طواقم الإسغاف من الوصول للمكان وتقديم الإسعاف والعلاج الأولي للمصاب، كما واعتقلت أيضًا عددًا من الشبان خلال الاقتحام.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المنزل وقد اطلقت عليه صاروخين، بينما افادت المصادر وجود عدة اصابات برصاص الاحتلال واعتقال مواطنين اخرين.