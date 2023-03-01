بيان صادر عن شبكة وطن الإعلامية

تدين شبكة وطن الإعلامية، اقتحام قوات من الأجهزة الأمنية بزي مدني، مقر الشبكة في رام الله، صباح اليوم الأربعاء، ومنع عقد مؤتمر صحفي لـ 150 شخصية وطنية فلسطينية في القدس وغزة والضفة الغربية، للإعلان عن "بيان إلى الرأي العام الفلسطيني"، للمطالبة بالانتخابات، وللتعبير عن رفض الخطوة الفلسطينية بسحب التوجه لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، ورفض قمة العقبة الخماسية.

وحاولت القوات المقتحمة منع الصحفيين من دخول الشبكة، وقام العناصر بحذف مقاطع الفيديو التي التقطها الزملاء أثناء الاقتحام.

وتعتبر شبكة وطن الإعلامية، الاقتحام مساسا خطيرا بالحريات الإعلامية وبالقانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي التعبير للمواطن الفلسطيني، وترى أن الاقتحام يهدد وجود المؤسسات الإعلامية التي تعتبر منبرا حرا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وتطالب الشبكة، الأجهزة الأمنية الاحتكام للقانون، كما تطالب رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح برفض وإدانة اقتحام مقر الشبكة.

وقالت إدارة شبكة وطن الإعلامية: فوجئنا باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر الشبكة، وتبلغنا بمنع انعقاد المؤتمر، دون تسليمنا قرارا مكتوبا بذلك، وهو ما طالبنا به، حيث نعتبر أن هذا القرار غير قانوني.

وأضافت: تجنبا لأي تصعيد فضّل القائمون على المؤتمر عدم عقده، لكننا نؤكد أن وطن تتسع للجميع ولكل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته السياسية والفكرية، وتفتح أبوابها لعقد المؤتمرات الصحفية أمام كل ألوان الطيف السياسي التي ليست بالضرورة أن تعبّر عن موقفها.

وتساءلت إدارة الشبكة: ما الضرر أن يكون هناك معارضة وطنية ديمقراطية في فلسطين تعبّر عن رأيها وموقفها حول ما يجري على صعيد القضايا الداخلية والقضايا الوطنية.

وتطالب إدارة الشبكة نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما حصل من اقتحام ومنع انعقاد المؤتمر الصحفي، لما يشكل ذلك من خطورة وتضييقا آخر على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في فلسطين.