العُمري: الشركة تواصل تطوير ورفع خدماتها المقدمة في القدس استجابةً لمطالب أهالينا ومشتركينا في المدينة

- فتح مكتب جديد في الرام وتمديد الدوام في فروع القدس وتأمين المزيد من الموارد البشرية والمادية

- "القطرية الاسرائيلية" تبدأ في برنامج قطع جديد يستمر لمدة شهرين ونطالب الكل الفلسطيني بسداد ما عليه من مستحقات مالية

وطن: أكد م.هشام العُمري رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام، أن الشركة تواصل تطوير خدماتها المقدمة لجمهور مشتركينا، خاصة في منطقة امتياز القدس، وذلك استجابةً لمطالب أهالينا في القدس، وللزيارة الكريمة التي قام بها مؤخرًا وفد سلوان إلى مقر الشركة الرئيسي.

وأضاف العُمري في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، أن تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في صلب استراتيجية الشركة وخطتها الخمسية، حيث فتحت الشركة اليوم فرعاً لها في بلدة الرام، كما أنها تواصل تمديد دوام موظفيها حتى الساعة الـ6م في مقرها الرئيسي بشارع صلاح الدين وفرعها في شعفاط، في كل يوم أحد وأربعاء.

وفي القدس أيضًا، وبهدف تطوير الخدمات والحد من الانقطاعات الكهربائية، عيّنت الشركة مهندساً دائمًا لها لمكتب العيزرية وأخر في الرام، لضمان تقدم الخدمات بشكل أفضل، كما جرى توظيف سيارة طوارئ للفترتين المسائية والصباحية بهدف الاستجابة السريعة لأي انقطاعات كهربائية قد تحدث.

وحذر رئيس مجلس الإدارة من مواصلة السرقات والتعديات على الشبكات، واستغلال البعض وجوده في المناطق المصنفة "ج" وغلاف القدس للتهرب من دفع فواتيره المستحقة، والتي تراكم بشكل يومي المزيد من الديون لصالح شركة "كهرباء إسرائيل"، مطالبًا الكل الفلسطيني بسداد ما عليه من مستحقات وديون لوقف القطع الإسرائيلي المتواصل على مناطق امتياز الشركة، مؤكدًا أن إدارة الشركة تواصل مطالباتها المتكررة للأخوة في وزارة المالية والحكومة الفلسطينية لدفع ما عليها من مستحقات مالية، من بينها أثمان الاستهلاك ودعم التعرفة الكهربائية.

وقال المهندس هشام العُمري في ختام بيانه " أُبلغنا بشكل رسمي من قبل كهرباء إسرائيل ببرنامج قطع جديد يستمر لمدة شهرين ونحن مضطرون إلى تدوير القطع في بعض المناطق، إنَّ جهودنا في وقف القطع الإسرائيلي ما زالت تصطدم باستمرار السرقات وتخلف البعض عن دفع أثمان الاستهلاك، للأسف لا نستطيع تعويض الطاقة لكافة الخطوط خاصة مع الاستهلاك العالي وغير المنطقي في المناطق الغير ملتزمة بدفع مستحقاتها"