أجهزة الامن الفلسطينية تقتحم مقر شبكة وطن الاعلامية وتمنع مؤتمرا صحفيا للمؤتمر الشعبي (14 مليون)

وطن: اقتحمت أجهزة الامن الفلسطينية، صباح اليوم الاربعاء، مقر شبكة وطن الاعلامية، ومنعت مؤتمرا صحفيا للمؤتمر الشعبي (14 مليون)، وتهجمت على العاملين في الشبكة.

وحاول عناصر الامن الذين كان بعضهم مسلحا، طرد عدد من الزملاء الصحفيين الذين كانوا حضروا لتغطية المؤتمر، كما وتهجموا على الزملاء والزميلات العاملين في وطن، لدى اعتراضهم على الاقتحام الذي لم يبرزوا لتبريره اي وثيقة او قرار مكتوب، كما ومنعوا بعض الزملاء من تصوير اقتحامهم .

وجرى تدافع خلال اقتحام الامن مقر الشبكة، لدى محاولتهم طرد بعض الصحافيين الذين وصلوا لتغطية المؤتمر، واثناء منعهم قيام بعض العاملين بتصوير الاقتحام.

يتبع...