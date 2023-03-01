بعد موجة ارهابهم الواسعة في حوارة.. صحيفة عبرية تؤكد ان الاحتلال لم يوقف سوى مستوطن واحد فقط تم حبسه منزلياً

وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية بان المؤسسة الامنية الاسرائيلية تقدر عدد المستوطنين الذي شاركوا في الاعتداءات الواسعة والجرائم التي ارتكبت في بلدة حوارة جنوب نابلس يبلغ حوالي 400 مستوطنا، ولكن الجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة انه وبعد يومين من تلك الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها مئات المستوطنين، "ليس لدى الشرطة الاسرائيلية سوى مشتبه به واحد في الأحداث، وهي (الشرطة) لا تحتجزه، بل فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله".

واشارت الى انه تم في ليلة الأحداث نفسها توقيف خمسة مستوطنين لكنه تم اخلاء سبيلهم في مركز الشرطة.

وفي المقابل فقد أجبر جيش الاحتلال أصحاب المحلات التجارية الفلسطينيين (ضحايا اعتداءات المستوطنين) على الطريق الرئيسي في حوارة – الذي يؤدي أيضًا إلى مستوطنات في المنطقة – على إغلاق محلاتهم التجارية لليوم الثاني على التوالي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قائد المنطقة الوسطى" قرر إغلاق المحلات التجارية "بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في مرسوم الأمر الأمني"، كما ورد أن المرسوم يسري حتى منتصف الليلة القادمة. وأضاف بانه "سيتم فحص تمديده حسب تقييم الوضع والاعتبارات الأمنية".

وذكر رئيس مجلس حوارة، معين ضميدي لصحيفة "هآرتس" أن الشرطة الاسرائيلية لم تتصل به حتى الآن.

وقال أحد سكان البلدة، عدي، الذي تعرض منزله لاعتداءات المستوطنين وإضرام النار في إحدى الغرف فيه ورشقه بالحجارة، إن الشرطة الاسرائيلية حضرت إلى منزله، لكن عندما أدركت أنه ليس لديه توثيق بالفيديو – غادرت المكان.

وقال أحمد، وهو من سكان البلدة، وكان يمتلك متجرا للسيارات، احرقه المستوطنون بالكامل كما واعتدوا على منزله، إن الشرطة الاسرائيلية لم تأت إليه حتى الآن .

كما قال حسين، الذي حاول المستوطنون اقتحام منزله وأضرموا النيران في متجر السيارات الذي يملكه، إنه لم يأت إليه أي مسؤول إسرائيلي ليطلب منه الإدلاء بشهادته.

وبرر مصدر في شرطة الاحتلال لـ "هآرتس" عدم قيامهم بذلك أن "جمع الأدلة في القرى الفلسطينية يتطلب التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي يُعقد العملية".