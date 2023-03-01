آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خان يونس

وطن: توغلت، صباح اليوم الأربعاء، عدد من الآليات العسكرية للاحتلال، مسافة محدودة، داخل أراضي المواطنين الزراعية، شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل تسع آليات عسكرية إسرائيلية، تشمل: "أربع جرافات وقرايدر وكباش وناقلة جند مُعززة بدبابتين"؛ داخل أراضي المواطنين شرقي البلدة؛ بمسافة تقدر بحوالي 50 مترًا.

ولفتت المصادر إلى أن الآليات باشرت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين؛ منوهًا إلى وجود عدد آخر من الآليات العسكرية تتمركز أعلى سواتر ترابية داخل السياج، تساند الآليات المتوغلة.