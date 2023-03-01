الاحتلال يواصل حصاره المشدد على أريحا لليوم الثالث

وطن: تواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، فرض حصار مشدد على محافظة أريحا، في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأميركية.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق مختلف مداخل ومخارج اريحا، ومختلف الطرق الفرعية وتلك التي توصل للاراضي الزراعية في المحافظة وتنفذ عمليات تفتيش دقيقة للمواطنين والمركبات التي تمر من خلال تلك الطرق، ما يعيق حركة وصولهم لأعمالهم.

وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، إن المحافظة مغلقة بشكل محكم، وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها الفلسطيني لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.

وأشار إلى أن الطرق الفرعية والمزارع تم إغلاقها بأسلاك شائكة مع تواجد لدوريات جيش الاحتلال، لافتا إلى أن عصابات المستوطنين يتواجدون على الطرق الفرعية والترابية ويعتدون على مركبات المواطنين.