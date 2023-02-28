الاحتلال يفرج عن أسرى مقدسيين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أسرى من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وأفرج عن الأسيرين مؤيد وعدي اللوزي من مخيم قلنديا، بعد اعتقال دام 16 شهرا في سجون الاحتلال.

كما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير محمد الصرعاوي من المخيم، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 16 شهرا.

في السياق، أفرجت ادارة سجن النقب الصحراوي اليوم عن الأسير المقدسي محمد أسعد علي عبيدات (43 عاما)، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 16 شهرا.

وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين إن محمد اعتقل بتاريخ 21 -3 – 2021، ومدد اعتقاله الاداري عدة مرات.

وأوضحت أن الأسير محمد سبق أن اعتقل عدة مرات، حيث أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، علما أن محمد متزوج وأب لطفلين.

فيما أفرجت شرطة الاحتلال في مركز القشلة اليوم عن الشاب ليث ناصر غيث (30 عاما) من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدون شرط أو قيد.