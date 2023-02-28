مظاهرة في سخنين تنديدا باعتداءات المستوطنين على حوارة والقرى المجاورة لها

وطن: شارك الآلاف من أبناء شعبنا داخل أراضي عام 1948، مساء اليوم الثلاثاء، بمظاهرة قطرية في سخنين، تنديدا باعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة في حوارة، جنوب نابلس، والقرى المجاورة لها.

ورفع المشاركون في المظاهرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال ومستوطنيه، وأخرى تدعو إلى وحدة شعبنا في مواجهة الفاشية الدموية.

وتأتي المظاهرة في سخنين، بدعوة من قبل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي عام 48.

وقالت اللجنة في بيان: "لن نترك شعبنا البطل فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين. واجبنا جميعا كل في موقعه العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة. نحن في اختبار قاس نكون فيه أوفياء لانتمائنا وأولادنا وشعبنا الفلسطيني، ونكون فيه في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات".

وأضافت أن هذه المظاهرة "تأتي ضمن خطوات أخرى، تضامنا ومؤازرة لأبناء شعبنا في الضفة، وبشكل خاص في بلدة حوارة والجوار".