نقابة الصحفيين و"اليونسكو" تفتتحان دورة حول السلامة المهنية خلال تغطية الانتخابات

وطن: افتتحت نقابة الصحفيين و"اليونسكو" اليوم الثلاثاء في رام الله دورة تدريبية حول السلامة المهنية خلال تغطية الانتخابات بمشاركة 20 صحفياً/صحفية.

أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أن هذه الدورة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اليونسكو، بهدف الحفاظ على سلامة الصحفيين في ميدان العمل خلال تغطية الانتخابات بشكل عام، وانتخابات النقابة المزمع عقدها في أيار المقبل.

وأشار أبو بكر أن سلامة الصحفيين هي الأولوية الأولى للنقابة، في ظل مواصلة قوات لاحتلال ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الحالة الصحفية الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهداء منذ عام 2000 أكثر من 55 شهيداً ومنذ عام 2013 ارتكبت سلطات الاحتلال أكثر من 8500 جريمة وانتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين، ما يدلل على أهمية أن رفع قدرات الزملاء الصحفيين في مجال ثقافة السلامة المهنية وإدارة المخاطر.

من جهتها أكدت منسقة برنامج الاتصال والإعلام في مكتب "اليونسكو" هلا طنوس، على الشراكة الاستراتيجية مع النقابة في تعزيز ثقافة السلامة المهنية للصحفيين، وأن هذه الثقافة يجب النظر اليها بأهمية بالغة، لأنها تساعد الصحفيين على الحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

ولفتت أن بناء قدرات الصحفيين في مجال السلامة لا يقتصر فقط على الجانب الجسدي فقط، مستعرضة الجوانب التي تشملها السلامة المهنية للصحفيين من بينها السلامة النفسية، وأمن المعلومات، والسفر..، بالإضافة الى التهديدات التي تواجه الصحفيين خلال تغطيتهم العملية الانتخابية. موضحة أنه سيتم تنفيذ 5 دورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، موزعة جغرافيا لضمان اكبر فائدة وتنوع للصحفيين/ات.