ارتفاع إنتاج روسيا النفطي وعودته إلى مستواه قبل العقوبات

وطن: كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في تقرير لها استند إلى مصادر، أن مستوى إنتاج النفط الخام في روسيا خلال شهر فبراير 2023 عاد إلى مستواه في نفس الفترة قبل عام (فبراير 2022).

كذلك رجحت صحيفة "كوميرسانت" احتمال أن يتجاوز إنتاج النفط الخام في روسيا في الشهر الجاري مستواه في فبراير 2022 وذلك للمرة الأولى، وبالنسبة لشهر يناير الماضي يتوقع أن ينمو الإنتاج بنحو 2% إلى أكثر من 1.5 مليون طن يوميا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات لروسيا بلغ الشهر الجاري 1.508 مليون طن يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى المنتجين يرفعون إنتاجهم النفطي قبل انخفاض سيتم تنفيذه في مارس المقبل، والذي أعلنت عنه الحكومة الروسية قبل أسابيع.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستخفض طواعية إنتاجها من الذهب الأسود في الشهر المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وأكد نوفاك أن روسيا تبيع إنتاجها النفطي بالكامل، لكن لن تبيعه لأولئك، الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالسقف السعري الذي وضعه الغرب لبرميل النفط الروسي.