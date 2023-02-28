وزيرة الخارجية الألمانية تندد بارهاب المستوطنين وتحذر من توسيع المستوطنات في الضفة

وطن: حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين من ضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".

ونددت الوزيرة الألمانية بإرهاب المستوطنين في حوارة أول أمس، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة. فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

وعبرت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أول أمس.

وشدّدت الوزيرة "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".

وقالت "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة".