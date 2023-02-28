صحف عبرية: الجيش و"الشاباك" علموا باستعدادات المستوطنين لمهاجمة حوارة ولم يمنعوا ذلك ولم يعتقلوا أحداً

وطن: كان إرهاب المستوطنين في حوارة يوم أمس الأول الأحد، معروفا وواضحا لجيش الاحتلال الاسرائيلي ولجهاز "الشاباك" لكنهما لم يحركا ساكنا من أجل منعه، وفق ما ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "الحقيقة هي أن جهاز الأمن فشل" في الوقت الذي كان واضحا فيه أن المستوطنين يُعدّون لاعتداءات واسعة في حوارة. فقد كانت الشبكات الاجتماعية مليئة بالتحريض والتهديدات ضد الفلسطينيين والتي تدعو إلى تنفيذ اعتداءات إثر مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار. وكتب نائب رئيس المجلس الاستيطاني "السامرة"، دافيد بن تسيون، في تويتر إنه "يجب محو قرية حوارة اليوم"، وأبدى الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه جرى تبادل اتهامات داخل جهاز الأمن الإسرائيلي، تم خلالها توجيه انتقادات إلى قائد المنطقة الوسطى للجيش، يهودا فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية العسكرية، آفي بلوط، وقائد القوات الاسرائيلية في منطقة نابلس، شمعون سيسو، وكذلك لقائد شرطة الاحتلال في الضفة، عوزي ليفي، لأنهم لم يغلقوا الشوارع التي وصل منها المستوطنون إلى حوارة.

من جهته، وجه الجيش انتقادات لجهاز الشاباك، بأن الدائرة اليهودية فيه لم تحذر الجيش من إمكانية أن يصل مئات المستوطنين إلى حوارة لإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات في البلدة.



وأضافت الصحيفة أن قوات الجيش في الضفة بدأت بالعمل "فقط بعد أن بدأ المستوطنون بإحراق مبان وسيارات في حوارة. وتم نقل سريتي "حرس حدود" إلى المكان، لكن إلى حين وصول أفرادهما كان المستوطنون قد انتشروا داخل البلدة، وواجه عناصر "حرس الحدود" صعوبة بالسيطرة على الوضع (حسب قولها)، كما أن كتيبة من قوات الاحتياط نُقلت إلى حوارة ولم تنجح بالسيطرة على الوضع، وكتيبة أخرى من لواء المظليين التي نُقلت إلى حوارة وصلت في مرحلة متأخرة جدا".



واللافت في أعقاب اعتداءات المستوطنين الإرهابية في حوارة، مثلما هو الحال في أعقاب جميع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم وسرقة أراضيهم ومزروعاتهم في السنوات الماضية، لم تنفذ أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقالات في صفوفهم. وكان رد الجيش على هذه الاعتداءات بتعزيز قواته في الضفة ضد الفلسطينيين حصرا وليس من أجل لجم المستوطنين.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنه "لا ينبغي أن يكون المرء ضابط مخابرات كي يدرك أنه بالرغم من استنفار قوات كثيرة، إلا أن السفر في شوارع الضفة سيكون أقل أمانا في الفترة القريبة المقبلة. والدليل على ذلك عملية إطلاق النار قرب أريحا، أمس" والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن "عنف المشاغبين اليهود" أول من أمس من شأنه أن يدفع الجمهور الفلسطيني، إلى الخروج إلى الشوارع وتنفيذ عمليات.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإنه "بعد تحقيق سيطرة على الأحداث، وبالرغم من أنه في الجيش والشاباك والشرطة علموا أن المشاغبين يسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية مجاورة، إلا أن قوات الأمن لم ينتظروهم في المستوطنات كي يعتقلونهم".