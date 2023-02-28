خالية من المواد الحافظة.. جيهان تبدع في صناعة الشوكلاتة بنكهات عالمية

غزة-وطن-احمد الشنباري وسط مدينة غزة تسيرُ الشابة جيهان سعد بشكل يومي إلى عملها الذي أصبح ماركة مسجلة باسمها، لم يكن هذا الحال قبل ثلاثة أعوام فقد تحدَّت جيهان (40 عاماً) كثيراً من الصعوبات حتى انتقلت من العمل من المنزل إلى صاحبة مشروع (sweet love)

وداخل متجرها التي افتتحتهُ، تواصلُ الشابة جيهان سعد في تحقيقِ أحلامها من خلال إنتاج أجود انواع الشوكولاتة العالمية بطريقةٍ يدوية، وذلك بعد أن فقدت الأمل في الحصولِ على وظيفة تناسب تخصصها الجامعي.

تقول جيهان ان بداية الفكرة كانت عبر هوايتها الطبخ والطهي، حتى بدأت تنمي موهبتها بشكل مستمر، من خلال دورات مع متخصصين من خارج فلسطين، الا أن توصلت للعمل في صناعة الشوكولاتة من داخل المنزل بصنفين من الشوكولاتة، حيث عملت لفترة تزيد عن العامين داخل المنزل

وتضيف جيهان " الشوكولاتة المنتجة عالية الجودة من حيث تركيبتها ومكوناتها وتستهدف كل الفئات لخلوها من الزيوت المهدرجة والمواد الحافظة، حيث نستخدم زبدة الكاكاو الطبيعة، إلى جانب استهداف فئة أصحاب الحمية الصحية ومرضى السكري يمكنهم استخدام الاصناف التي تناسبهم.

وتبيّن جيهان ان المواد الخام المستوردة لم يكن سهلاً الحصول عليها بسبب الحصار ومنع الإدخال، إلى جانب قلة وعي المواطنين بأهمية الشوكولاتة المصنعة والخالية من المواد الحافظة، ولكن مع مرور الوقت تَقبل المواطن فكرة الأصناف داخل المتجر واهميتها.

وحول الصعوبات التي واجهت جيهان في عملها اوضحت أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام كان أبرز الصعوبات، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب في تأخير العمل وتلف الاصناف المصنعة

وتطمح جيهان التي تحاول في متجرها أن تقنع بعضاً من الزبائن الذين يحاولون الاستفسار عن منتجاتها، إلى الوصول للعالمية وان تصل منتجاتها لكل المدن الفلسطينية والعربية، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي منصتها الخاصة بتسويق منتجاتها.

