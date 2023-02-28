يُنتجن مشغولات يدوية.. "طاولة فن" مساحة إبداعية لتمكين النساء اقتصاديا

غزة-وطن-احمد الشنباري: في مكانٍ يتسم بالهدوء، وعلى طاولةٍ تجمعُ حكاياتٍ وقصص نسوية، يجلسن لإنجاز ما تبدعُ ايديهن في إنتاج مشغولات يدوية من الإكسسوارات والمنسوجات، ليجدن من خلالها مصدر رزق لهن، هكذا حوّلت الريادية مُنى الشوا شغفها في صناعة المشغولات إلى معملٍ يضم مجموعة من الفتيات الموهوبات.

ومع بداية كل يومٍ تتجمع الفتيات داخل متجرٍ اُطلق عليه اسم " طاولة فن" يُحاولن فيه تفريغ جزءً من ضغوطات الحياة، عبرَ تنميةِ موهبتهن بالعمل في إنتاج ونسج المشغولات اليدوية.

تقول صاحبة المشروع منى الشوا، ان فكرة "طاولة فن" جاءت نتيجة شغفها وحبها للعمل في الإكسسوارات، والتي بدأت بجمع واقتناء القطع الصغيرة من الخرز والاحجار الكريمة خلالها سفرها خارج غزة، حتى وصلت إلى افتتاح مكان مُخصص للتدريب والعمل".

وتضيف مُنى التي سعت عبر إضاءة المكان واختيار ألوانه المناسبة والأكثر راحة " طاولة فن هو مكان مخصص للتدريب على الحرف اليدوية مثل الإكسسوارات والمكرميات والمعلقات الجدارية، من قبل فتيات يمتلكن مهارة عالية في العمل في هذا المجال، حيث تقوم المُدربات بتدريب السيدات وتأهيلهن للعمل في الحرف التي ترغبها كل سيدة".



وأوضحت الشوا ان الهدف من " طاولة فن" هو خلق مساحة للسيدات يخففن فيها من ضغوطات الحياة التي تواجهن في غزة، من خلال تجربة العمل في حرف جديدة وفي بيئة مناسبة وهادئة، بالإضافة إلى تمكين النساء اقتصادياً خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غزة، والتي يحاولن فيها اعالة اسرهن .

وحول الصعوبات التي تواجه المشروع بيَّنت منى ان عدم توفر المواد الخام وصعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعارها أبرز الصعوبات التي تُعطل عمل الرياديات في هذا المجال، بالإضافة إلى صعوبة التسويق إلى مناطق خارج القطاع والذي يحتاج إلى تكاليف عالية.