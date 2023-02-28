منذ 40 عاماً تعيش في بيت متهالك.. فاطمة تناشد الجهات المختصة بضرورة مساعدتها

غزة-وطن-احمد الشنباري: تقلبُ فاطمة ضيف الله اوراقاً وتقاريراً طبية لحالتها المرضية ولزوجها، وفي بيتٍ فقير الملامح نشأت ضيف الله بين جدرانٍ بالكاد تسترُ اسرتها التي حُرمت من حياة كريمة.

تروي السيدة فاطمة ضيف الله (58 عاماً) ظروفها المعيشة منذ 40 عاماً وهي تعيش داخل المنزل الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتقول فاطمة انها منذ تزوجت وهي تعيل اسرتها حيث يعاني زوجها من مرضٍ يفقده القدرة على العمل، بالإضافة إلى أنها تعاني من أزمة قلبية في ظل انعدام اي مصدر للدخل.

وفي حي مهمشٍ في بيت حانون شمال قطاع غزة تنشغل السيدة طيلة فصل الشتاء في تأمين مكان أو زاوية تحمي اطفالها من تسرب مياه الامطار، مضيفةً " في فصل الصيف لا يخلو البيت من العقارب والجرذان والافاعي والتي تثير الرعب لدي الاطفال ".

وفي زاوية إحدى الغرفتين حيث مطبخ متواضع، كانت فاطمة قد انتهت من اعداد وجبة الغداء التي سارت على اقدامها مسافات بعيدة لتجمع نبتة" الخبيزة" الشهيرة مبينةً ان عدم توفر قوت اطفالها جعلها تعتمد على طبخ النبتة البرية.

وأوضحت السيدة ضيف الله ان معاناتها في تلبية مستلزمات البيت حرمت ابنتيها من إكمال دراستهما الثانوية العامة لعدم قدرتها على توفير مواصلات الذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى ما يلزمهن من احتياجات ومتطلبات دراسية.

وتطالب السيدة ضيف الله الجهات المختصة بضرورة مساعدتها في توفير احتياجات منزلها الضرورية وترميم ما يمكن ترميمه ليصبح صالحاً للسكن