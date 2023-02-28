الاحتلال يُحكم إغلاق أريحا ويمنع وصول المسافرين للاستراحة

وطن: واصلت قوات الاحتلال مدينة اريحا منذ مساء امس اغلاق مدينة اريحا بشكل مشدد جدا حيث اقامت حواجز على مختلف مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال تمنع دخول المواطنين الى المدينة او الخروج منها، بما في ذلك وصول المسافرين الى الاردن الى الاستراحة التي تعتبر المنفذ الوحيد للسفر من الضفة الى الاردن.

وكان قتل الليلة الماضية مستوطن اسرائيلي في منطقة الاغوار في عملية اطلاق نار استهدفت سيارته.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن المستوطن الذي قتل يدعى الن جينليس (27 عامًا) وهو مواطن أميركي يحمل الجنسية الإسرائيلية، من سكان ولاية كونيتيكت، وكان وصل الى "إسرائيل" للتطوع في جيشها.