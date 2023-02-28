الاحتلال يقتحم منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر ويغلق طرقا فرعية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت 5 منازل على الأقل في منطقة المرشحات إلى الغرب من المخيم، وفتشتها، وأخضعت ساكنيها، للاستجواب.

وأضافت أن جرافة عسكرية للاحتلال أغلقت طريق المرشحات الفرعية بسواتر ترابية، في الوقت الذي تحلق فيه طائرات دون طيار للاحتلال في سماء المخيم.

وأحكمت قوات الاحتلال في وقت سابق الليلة الماضية، إغلاقها لمداخل مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، والتدقيق في مركبات المواطنين.

وكانت سلطات الاحتلال زعمت، في وقت سابق، ان مقاومون اطلقوا النار صوب سيارة احد المستوطنين ما اسفر عن مقتله.