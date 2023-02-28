إصابة سيدة في هجوم لمستوطنين استهدفوا سيارة اسعاف قرب زعترة

وطن: أصيبت سيدة بجروح، بعد منتصف الليلة، إثر هجوم للمستوطنين استهدف سيارة اسعاف مستشفى جنين الحكومي.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب "اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي أثناء مرورها من زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة (12 عاماً) من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى H-Clinc في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج سيارة الإسعاف التي تمكنت من الوصول إلى رام الله، وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المكثفة"