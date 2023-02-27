الاحتلال يعتقل فتيين في العروب

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، فتيين في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى إبراهيم يوسف جوابرة (17 عاماً) عقب الاعتداء عليه على مدخل مخيم العروب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد خالد عويضات بعد إصابته خلال المواجهات المندلعة في المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.