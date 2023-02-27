الاحتلال يعزز قواته في الضفة بأربع كتائب عسكرية

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، الدفع بكتيبة إضافية لتعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، ليصل مجموعة الكتائب العسكرية التي دفع بها جيش الاحتلال لتعزيز قواته في الضفة خلال الساعات الأخيرة، إلى أربع كتائب.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال، أنه قرر بالدفع بكتيبة "تفور" وهي كتيبة تابعة للواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تقييم جديد للأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة، وفي أعقاب قراره الدفع بثلاث كتائب عسكرية أخرى.